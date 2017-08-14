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Общество

Вершины Карачаево-Черкессии покорил сотрудник псковского следственного управления

Сотрудник следственного управления Следственного комитета России по Псковской области в составе команды региональной общественной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» принял участие в категорийных восхождениях на вершины Карачаево-Черкесии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В первой декаде августа для повышения спортивного мастерства в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики прошли учебно-методические сборы Псковской региональной общественной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма», в которых принял участие сотрудник следственного управления СК России по Псковской области.

Учебно-методические сборы проводил президент ФАССТ. 

В ходе сборов проведены занятия по преодолению различных видов склонов (снежный, ледовый, сыпучий и т.д.), а также по отработке навыков на скальных маршрутах с использованием альпинистского снаряжения.

Финалом участия сборов были категорийные восхождения на вершины: Зуб Муссы-Ачитара (3012 м) и пик КАП (3400 м).

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