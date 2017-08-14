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Общество

В Красногородске прошёл противопожарный рейд

14 августа в Красногородске состоялся противопожарный рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Прошел сход граждан, обход жилых домов, в том числе с проживанием неблагополучных семей, проинструктированы 12 человек. Профилактическая работа проводилась по темам: соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления; не допущение неосторожного обращения с огнём; соблюдение требований пожарной безопасности в летний период; соблюдение требований пожарной безопасности в лесах; исполнение гражданами и иными провообладателями земельных участков, расположенных в границах лесных массивов, требований пожарной безопасности по проведению очистки земельных участков в границах с лесным массивом, либо обустройству противопожарных полос или иных противопожарных ограждений в границах с лесным массивом.

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