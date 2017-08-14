Андрей Малахов уходит в декрет

19:53, 14 августа 2017, ПАИ

Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что они с женой Натальей Шкулевой ждут ребенка, сообщает РИА Новости.

Об этом ведущий программы «Пусть говорят» сообщил журналу StarHit, где он занимает должность главного редактора. «Да, мы с Наташей ждем первенца!» — приводит издание слова Малахова.

Ранее СМИ сообщали, что популярный телеведущий может покинуть Первый канал. Одной из причин подобного решения Малахова называли «декретный отпуск». «Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному варианту», — цитирует ведущего StarHit.

В понедельник ведущим выпуска «Пусть говорят» в эфире Первого канала выступил Дмитрий Борисов. В ходе программы гости с Борисовым вспоминали эпоху Малахова. Несмотря на то, что в начале выпуска ведущий анонсировал раскрытие «самой главной интриги года», подробностей ухода Малахова зрители так и не узнали. Сам бывший ведущий программы также не принимал участия в съемках.

Борисов в эфире «Пусть говорят» пожелал Малахову удачи. «А что я могу сказать с учетом всех новостей последних дней, с учетом того, что Андрей готовится стать папой, что у моего друга совсем скоро появится ребенок. Андрей, береги себя и своих близких», — сказал он.

В конце июля СМИ сообщили, что Андрей Малахов намерен покинуть Первый канал и перейти на ВГТРК. Среди возможных претендентов на пост ведущего «Пусть говорят» назывались имена Дмитрия Шепелева, Дмитрия Борисова, Александра Смола.