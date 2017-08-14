0
22:35
Раскрыт окончательный дизайн iPhone 8
20:52
Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта
19:32
Вершины Карачаево-Черкессии покорил сотрудник псковского следственного управления
17:35
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
14:38
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук
12:42
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей
11:14
Медовый Спас празднуется 14 августа
Еще новости
Общество

Андрей Малахов уходит в декрет

Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что они с женой Натальей Шкулевой ждут ребенка, сообщает РИА Новости.

Об этом ведущий программы «Пусть говорят» сообщил журналу StarHit, где он занимает должность главного редактора. «Да, мы с Наташей ждем первенца!» — приводит издание слова Малахова.

Ранее СМИ сообщали, что популярный телеведущий может покинуть Первый канал. Одной из причин подобного решения Малахова называли «декретный отпуск». «Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному варианту», — цитирует ведущего StarHit.

В понедельник ведущим выпуска «Пусть говорят» в эфире Первого канала выступил Дмитрий Борисов. В ходе программы гости с Борисовым вспоминали эпоху Малахова. Несмотря на то, что в начале выпуска ведущий анонсировал раскрытие «самой главной интриги года», подробностей ухода Малахова зрители так и не узнали. Сам бывший ведущий программы также не принимал участия в съемках.

Борисов в эфире «Пусть говорят» пожелал Малахову удачи. «А что я могу сказать с учетом всех новостей последних дней, с учетом того, что Андрей готовится стать папой, что у моего друга совсем скоро появится ребенок. Андрей, береги себя и своих близких», — сказал он.

В конце июля СМИ сообщили, что Андрей Малахов намерен покинуть Первый канал и перейти на ВГТРК. Среди возможных претендентов на пост ведущего «Пусть говорят» назывались имена Дмитрия Шепелева, Дмитрия Борисова, Александра Смола.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Раскрыт окончательный дизайн iPhone 8
14 августа 2017
Раскрыт окончательный дизайн iPhone 8
Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта
14 августа 2017
Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта
Вершины Карачаево-Черкессии покорил сотрудник псковского следственного управления
14 августа 2017
Вершины Карачаево-Черкессии покорил сотрудник псковского следственного управления
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
14 августа 2017
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук
14 августа 2017
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук 1
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей
14 августа 2017
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей 4
Медовый Спас празднуется 14 августа
14 августа 2017
Медовый Спас празднуется 14 августа
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта
14 августа 2017
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта 1

Идет загрузка...