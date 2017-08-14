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Убийца 16 лет скрывался от правосудия в Псковской области

В Опочке Псковской области полицейские задержали обвиняемого в убийстве 16-летней давности, совершенном во Фролово Волгоградской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.

Мужчину этапировали в Волгоградскую область для следственных действий. Он уже дал признательные показания.

Преступление произошло 12 мая 2001 года. На лестничной площадке одного из домов Фролова было обнаружено тело 56-летнего местного жителя. Его смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Подозреваемый, которому на тот момент было 46 лет, от органов следствия скрылся. Установить его местонахождение удалось лишь на днях.

По данным следствия, мотивом к расправе послужил конфликт на бытовой почве. В тот день обвиняемый пришел к своему приятелю по поводу покупки мотоцикла. Однако в квартире находился лишь пьяный посторонний, который явно был не расположен к диалогу и на любые вопросы отвечал грубо. Результатом конфликта стала драка.

Тело пострадавшего обвиняемый вместе с вернувшимся хозяином квартиры вынес на лестничную площадку. В тот момент они решили, что под воздействием принятого алкоголя мужчина просто уснул. Скрываясь от правоохранителей, подозреваемый переехал в Псковскую область, где 16 лет перебивался случайными заработками без официального трудоустройства и регулярно менял жилье.

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