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Общество

Ярмарка станет причиной ограничения движения в Пскове

9 сентября в Пскове из-за сельскохозяйственной ярмарки ограничат движение автомобилей. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

С 6:00 до 17:00 для машин закроют Октябрьский проспект от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьскую площадь, улицу Советскую от улицы Детской до площади Ленина. В качестве объезда предлагаются улица Максима Горького и мост 50-летия Октября.

На Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до Октябрьской площади, на улице Советской от улицы Детской до площади Ленина и на улице Профсоюзной с 20:00 8 сентября до 06:00 9 сентября запретят стоянку автомобилей.

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