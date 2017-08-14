Ярмарка станет причиной ограничения движения в Пскове

20:05, 14 августа 2017, ПАИ

9 сентября в Пскове из-за сельскохозяйственной ярмарки ограничат движение автомобилей. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

С 6:00 до 17:00 для машин закроют Октябрьский проспект от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьскую площадь, улицу Советскую от улицы Детской до площади Ленина. В качестве объезда предлагаются улица Максима Горького и мост 50-летия Октября.

На Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до Октябрьской площади, на улице Советской от улицы Детской до площади Ленина и на улице Профсоюзной с 20:00 8 сентября до 06:00 9 сентября запретят стоянку автомобилей.