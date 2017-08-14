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Политика

Лукашенко обеспокоен погранзонами на границе с Россией

Президент Белоруссии выразил обеспокоенность в связи отрицательной динамикой развития отношений с Россией в рамках Союзного государства, сообщает ВГТРК. Во время интервью телеканалу «Россия 24» Александр Лукашенко затронул тему восстановления погранзон на границе Белоруссии и России.

Приказ о восстановлении пограничной зоны в России был принят в январе 2017 года. Пределы пограничной зоны российская сторона тогда решила установить в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией.

Посол РФ в Минске Александр Суриков отметил, что решение стало превентивной мерой против возможных пересечений границы гражданами третьих стран, которые получают возможность безвизового въезда на срок до пяти дней в Беларусь через национальный аэропорт «Минск».

«Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска — то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться», — сказал журналистам президент.

По его словам, и Минск, и Москва «многое потеряли на многих направлениях». «Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко обратил внимание, что для Беларуси и России важно двигаться вперед.

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