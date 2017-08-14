0
22:35
Раскрыт окончательный дизайн iPhone 8
20:52
Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта
19:32
Вершины Карачаево-Черкессии покорил сотрудник псковского следственного управления
17:35
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
14:38
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук
12:42
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей
11:14
Медовый Спас празднуется 14 августа
Еще новости
Общество

Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта

Минтранс России планирует оставить зимнюю одежду в списке вещей, разрешенных к бесплатному провозу на борту самолета, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента госполитики в области гражданской авиации министерства Светлану Петрову.

Такое решение связано с многообразием климатических зон в стране. «Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают», — сказала Петрова.

В конце сентября в силу вступит закон, который позволит авиакомпаниям осуществлять продажу безбагажных невозвратных билетов. Ранее пассажирам вне зависимости от выбранного тарифа и категории билета разрешалось бесплатно провозить багаж весом до 10 кг. По оценке Министерства транспорта, нововведение позволит уменьшить стоимость авиабилетов на 20%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Раскрыт окончательный дизайн iPhone 8
14 августа 2017
Раскрыт окончательный дизайн iPhone 8
Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта
14 августа 2017
Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта
Вершины Карачаево-Черкессии покорил сотрудник псковского следственного управления
14 августа 2017
Вершины Карачаево-Черкессии покорил сотрудник псковского следственного управления
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
14 августа 2017
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук
14 августа 2017
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук 1
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей
14 августа 2017
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей 4
Медовый Спас празднуется 14 августа
14 августа 2017
Медовый Спас празднуется 14 августа
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта
14 августа 2017
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта 1

Идет загрузка...