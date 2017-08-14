Зимнюю одежду разрешат бесплатно брать на борт самолёта

20:52, 14 августа 2017, ПАИ

Минтранс России планирует оставить зимнюю одежду в списке вещей, разрешенных к бесплатному провозу на борту самолета, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента госполитики в области гражданской авиации министерства Светлану Петрову.

Такое решение связано с многообразием климатических зон в стране. «Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают», — сказала Петрова.

В конце сентября в силу вступит закон, который позволит авиакомпаниям осуществлять продажу безбагажных невозвратных билетов. Ранее пассажирам вне зависимости от выбранного тарифа и категории билета разрешалось бесплатно провозить багаж весом до 10 кг. По оценке Министерства транспорта, нововведение позволит уменьшить стоимость авиабилетов на 20%.