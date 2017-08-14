Средняя продолжительность жизни в России превысила 72 года

20:54, 14 августа 2017, ПАИ

Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Об этом пишет «Российская газета».

По итогам первого полугодия 2017 года, согласно предварительной оценке Росстата, средняя продолжительность жизни составила 72,4 года, увеличившись на шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За этот период смертность сократилась с 13,2 до 12,9 на 1000 человек, свидетельствуют данные Росстата. При этом число родившихся также сократилось - с 12,7 до 11,3 на 1000 человек.

Согласно «среднему» варианту прогноза Росстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России вырастет к 2035 году с 72,26 до почти 76 лет. Для сравнения, в странах Евросоюза средняя продолжительность жизни превышает 80 лет.