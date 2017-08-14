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Общество

Биг-Бен в Лондоне замолчит

21 августа в полдень прекратит звонить колокол Биг-Бен в часовом механизме башни британского парламента. Ремонтные работы продлятся четыре года, говорится в заявлении британского парламента. Об этом пишет "Интерфакс".

Колокол звонил каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет. Последний раз эта традиция нарушалась в 2013 году во время похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер.

По словам хранителя больших часов Стива Джаггса, программа по консервации механизма направлена на его сохранение и защиту от разрушения, что позволит часам работать еще в течение длительного времени после окончания работ.

"То, что Биг-Бен умолкнет, станет важной вехой проекта по реставрации башни", — отметил он.

Башня Елизаветы, на которой находятся часы со знаменитым колоколом, уже частично покрыта лесами, пишет британская газета The Guardian. Джаггс призвал жителей и гостей Лондона собраться на Парламентской площади в полдень 21 августа, чтобы услышать прощальный звон Биг-Бена. Как отмечает издание, бой часов все же можно будет услышать в важные для страны дни.

Часовой колокол весом 13,7 тонн замолкнет также, чтобы обеспечить безопасность рабочих, задействованных в реставрации. Причем ремонт башни пройдет отдельно от ремонта всего здания Парламента. Пока власти Великобритании не согласовали этот проект, стоимость которого может составить 5,7 млрд фунтов ($7,4 млрд). Высокая стоимость объясняется необходимостью практически полностью заменить все инженерные системы, которые не обновлялись с 1950-х годов.

На момент отливки Биг-Бен был самым большим и тяжелым колоколом Соединенного Королевства. В 1881 году уступил первенство колоколу Большой Пол (17 тонн). Считается, что колокол получил имя Биг-Бен в честь сэра Бенджамина Холла, куратора строительных работ. Согласно другой версии, он назван в честь Бенджамина Каунта, популярного боксера в тяжелом весе.

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