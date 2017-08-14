Напечатанный на 3D-принтере запустят российские космонавты

21:10, 14 августа 2017, ПАИ

Российские космонавты Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский запустят во время своего выхода в открытый космос, запланированный на 17 августа, первый напечатанный в РФ на 3D-принтере спутник, сообщает РИА Новости со ссылкой на Томский политехнический университет.

Спутник доставлен на борт Международной космической станции на грузовом корабле «Прогресс МС-02» 2 апреля 2016 года.

После запуска в открытый космос спутник будет находиться на орбите от четырех до шести месяцев, передавая на Землю голосовые сообщения и телеметрию — информацию о параметрах работы систем спутника.

Запуск спутника «Томск-ТПУ-120» и еще нескольких наноспутников станет своего рода празднованием 60-летия со дня запуска первого искусственного спутника Земли (Советский Союз 4 октября 1957 года запустил первый искусственный спутник Земли «Спутник-1»).

Кроме запуска спутника космонавты планируют подготовить Малый исследовательский модуль (МИМ-2) «Поиск» к тому, чтобы из него тоже можно было делать выходы в открытый космос, и проведут несколько экспериментов на заранее установленных откосах.

Спутник «Томск-ТПУ-120» — это первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий. Он относится к классу «наноспутников» и имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров. «Томск-ТПУ-120» был создан для испытаний новых технологий космического материаловедения.