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Общество

Церковь советует игнорировать предсказания о конце света 19 августа

Русская православная церковь призвала не относиться серьезно к сообщениям о якобы предсказанном Матроной Московской конце света, сообщает РИА Новости.

Ведущий интернет-проекта «Вопросы батюшке» в сети «Елицы» иеромонах Макарий (Маркиш) заявил: «Верующим нужно быть особо внимательными к этому вздору, который, к сожалению, присущ человеческой личности». Тиражирование информации он объяснил склонностью некоторых людей к «кошмарам, вздорам и жареным сюжетам».

По словам иеромонаха Макария, такие заявления могут «вызвать пожар среди тех людей, которые крайне неразумны».

«Надо ли этому верить? Ну, это даже не вопрос. Вопрос в том, как смотреть на это», — заявил священник.

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