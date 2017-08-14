Церковь советует игнорировать предсказания о конце света 19 августа

21:18, 14 августа 2017, ПАИ

Русская православная церковь призвала не относиться серьезно к сообщениям о якобы предсказанном Матроной Московской конце света, сообщает РИА Новости.

Ведущий интернет-проекта «Вопросы батюшке» в сети «Елицы» иеромонах Макарий (Маркиш) заявил: «Верующим нужно быть особо внимательными к этому вздору, который, к сожалению, присущ человеческой личности». Тиражирование информации он объяснил склонностью некоторых людей к «кошмарам, вздорам и жареным сюжетам».

По словам иеромонаха Макария, такие заявления могут «вызвать пожар среди тех людей, которые крайне неразумны».

«Надо ли этому верить? Ну, это даже не вопрос. Вопрос в том, как смотреть на это», — заявил священник.