Раскрыт окончательный дизайн iPhone 8

22:35, 14 августа 2017, ПАИ

Редактор Forbes Гордон Келли опубликовал новые фотографии iPhone 8. По его словам, это самый детальный прототип из всех существующих, пишет Lenta.ru.

«Я могу подтвердить, что это финальный дизайн iPhone 8, — пишет Келли. — В отличие от многих макетов, которые представляют собой обычный кусок металла, этот прототип очень подробный и создан из высококачественных материалов на фабрике».

Задняя крышка смартфона выполнена из стекла для поддержки беспроводной зарядки. Также iPhone 8 имеет 5,8-дюймовый безрамочный дисплей. Он также подтвердил, что в верхней части дисплея находится прорезь под динамик и датчики. При этом по габаритам он немного больше iPhone 7 с 4,7-дюймовым экраном.

Келли отмечает, что Apple действительно планирует отказаться от кнопки Home со сканером отпечатков пальцев Touch ID и заменить его сканером лица Face ID.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года.