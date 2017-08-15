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Общество

День археолога отмечается 15 августа

15 августа отмечается День археолога. В честь профессионального праздника псковские археологи откроют выставку по итогам полевого сезона 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в   Археологическом центре Псковской области, все желающие смогут ознакомиться с находками с 13:00 до 15:00 в выставочном зале Центра (Псков, улица Герцена, 1/1). До открытия выставки, в 12:00, археологи проведут пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам полевого сезона 2017 года и обзору наиболее ярких и интересных находок.

Добавим, что археология — (от греческого archaios — древний и logos — учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Как пишет calend.ru, это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить.

В России археология стала развиваться с середины XIX века, когда ею увлекся граф Алексей Сергеевич Уваров. Поначалу он не имел ни малейшего представления о технологии проведения раскопок. Но именно его исследования легли в основу дальнейшего развития науки о древностях.

В 2008 году президент и вице-президент Всемирного археологического конгресса обратились к ЮНЕСКО с инициативой учреждения 17 июля Всемирного дня археологии, который поможет привлечь внимание общества к значимости этой профессии, являющейся мощным инструментом познания прошлого и одним из способов сохранения культурного наследия.

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