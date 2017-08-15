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Общество

Степан Сеновал наступил по народному календарю

Степан Сеновал наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Праздник установлен в честь святого Стефана — первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. По преданию, он вместе с шестью единоверцами был избран апостолами в диаконы для поддержания порядка и справедливости при «ежедневном раздаянии потребностей».

Однако деятельность Стефана не ограничивалась возложенным на него служением: он подобно апостолам проповедовал в Иерусалиме слово Божие. Однажды представители синагоги вступили с ним в спор по поводу одной из речей (в ней проповедник заявил о том, что «Всевышний не в рукотворенных храмах живет», и эти слова были расценены как богохульство) и вызвали его на суд. Доподлинно неизвестно, чем закончился спор: был ли Стефану вынесен смертный приговор или же его побила камнями разъяренная толпа. В любом случае, понятно, что святой погиб мученической смертью. Во время экзекуции Стефан просил Иисуса принять его дух, а также молился о своих убийцах.

На Руси святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний их этап — покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу; когда в доме кто-либо заболевал, хозяйка отрывала от венка пучок «могучих трав» и заваривала их, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги. Сила венка сохранялась до следующей весны — до Иларионова дня (10 апреля).

 На Степана особо обхаживали лошадей, поили их «через серебро». Для этого, искупав коня, приводили его к лесному ключу, бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поили животное из шапки, куда тоже клали денежку. После монету доставали из шапки и тайно от всех прятали в конюшне под яслями — до следующего года. Считалось, что от этого лошади становятся покладистыми и перестают бояться нечистой силы. А монета, которую использовали в обряде, часто переходила от отца к сыну.

Также наблюдали за приметами погоды. Степанов день и несколько последующих дней считались указателями сентября: каковы они, таков и первый месяц осени будет.

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