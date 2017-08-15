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Экономика

Россияне сократили покупки алкоголя

Россияне сократили покупки алкоголя, сообщает газета «Известия». В первом полугодии 2017 года россияне приобрели на 40% меньше шампанского и на 20% меньше водки.

Эксперты отмечают, что в основном экономия затронула импортируемую продукцию, и связано это с дорогим алкоголем из-за повысившихся акцизов.

Аналитики считают, что покупатели переориентировались на более дешевые игристые вина и предпочитают брать либо проверенные дорогие бренды вин, либо  уже крепкий алкоголь. Цена риска неизвестного дорого вина слишком высока.

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