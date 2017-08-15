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Общество

В России зафиксировано снижение смертности

Министерство здравоохранения зарегистрировало сокращение смертности среди населения за первое полугодие 2017 году, сообщает газета «Известия». За соответствующий период в России умерло на 20,2 тысяч человек меньше, по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Несмотря на возникшую позитивную тенденцию, в России по-прежнему умирает больше людей, чем рождается. В основном причиной смерти являются проблемы с органами дыхания, кровеносной системой и органами пищеварения. Однако сократилось количество младенческих и материнских смертей. Каждый пятый смертельный случай приходится на мужчину трудоспособного возраста, отмечают демографы. 

По данным Минздрава, нынешний показатель неплох для современных экономических условий. 

В ведомстве уверены, что на продолжительность жизни влияет не только образ жизни, экология и генетика, но и своевременная диспансеризация, при которой можно выявить серьезное заболевание на ранней стадии. 

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