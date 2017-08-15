Четыре места остались для желающих осмотреть новостройки Пскова вместе с экспертами

10:53, 15 августа 2017, ПАИ

19 августа центр недвижимости «Авентин – Псков» организует бесплатную экскурсию по псковским новостройкам, в рамках которой потенциальные покупатели своими глаза увидят выставленные на продажу квартиры и их планировки, оценят качество строительных материалов, ознакомятся с перспективами районов и имеющейся, а также планируемой инфраструктурой объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин-Псков».

«Плюс участия в этом мероприятии – возможность сформировать собственное мнение об объектах не одного, а сразу нескольких застройщиков», - отметили в пресс-службе компании. В ходе экскурсии её участники посетят ЖК «Видный», ЖК «Молодежный», ЖК «7 Небо», новостройки на улицах Балтийской, Юбилейной и Зональном шоссе.

Специалист по новостройкам центра недвижимости «Авентин – Псков» проконсультирует относительно преимуществ каждого из них и поможет выбрать тот объект, который нужен именно вам.

А тем, кому для покупки новостройки необходимо продать имеющееся жилье, прямо во время поездки специалисты «Авентин – Псков» расскажут о процедуре продажи имеющегося жилья.

Кроме того, участники экскурсии смогут абсолютно бесплатно и в этот же день забронировать понравившуюся квартиру, получив тем самым возможность спокойно посоветоваться с родными и сделать действительно осознанный выбор.

Осталось 4 свободных места. Запись по телефону: 8-112-29-84-84.