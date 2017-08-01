Печать флаеров по выгодной цене в интернет типографии Принтомат

09:35, 15 августа 2017, ПАИ

Использование рекламных инструментов позволяет повысить эффективность продаж за счет расширения клиентской базы и ее пополнения новыми лицами. Одним из часто используемых и наиболее выгодных вариантов такого продукта является рекламный флаер.

Что это такое?

Флаер является уменьшенным вариантом стандартной рекламной листовки, которая рекламирует товар или услугу путем предоставления потенциальному клиенту определенной выгоды. То есть, предъявив такую листовку, покупатель может получить, к примеру, 20% скидку на определенный товар или какой-либо подарок от компании. Естественно, что подобный способ рекламы заманивает к продавцу товаров или услуг намного больше клиентов, чем другие способы. А поскольку спрос среди рекламодателей на печать флаеров достаточно высок, типографии нередко завышают стоимость услуги создания таких листовок. Хотите печатать флаеры быстро и без переплат? Обратитесь в интернет типографию Принтомат!

Что мы можем предложить

Компания Принтомат является интернет типографией, которая осуществляет печать разных партий рекламной продукции на современном оборудовании. Одним из направлений профессиональной деятельности является создание и печать флаеров разного тип а и формата.

Мы можем создать следующие варианты изделий:

флаеры с односторонним изображением;

модели с двусторонней печатью;

флаеры с двусторонней печатью и матовой или глянцевой поверхностью.

Стоимость изделия будет зависеть от сложности и объема печати. Создание изображения может быть создано по шаблону или же в индивидуальном порядке.

Почему сотрудничать с нами выгодно?

Сотрудничество с нами является выгодным для клиента в силу определенных причин:

1.Максимальная скорость исполнения заказа. Мы располагаем достаточным количеством современного оснащения, что позволяет нам быстро справляться с любыми объемами работы.

2.Различные варианты оплаты. Заказ можно оплатить в режиме онлайн или по отдельному счету для физических или юридических лиц.

3.Удобная доставка. Компания имеет 225 пунктов выдачи по всей территории РФ, что существенно ускоряет процесс доставки. Также при желании клиент может заказать самовывоз или доставку заказа курьером.

4.Выгодные цены. Наша типография работает без посредников, что позволяет избегать услуг посредников и лишних переплат.

Узнать больше об условиях предоставления услуг можно, связавшись с представителями типографии по телефону.