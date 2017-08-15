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Общество

Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям

Лариса Васильева возглавила Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям. Нового руководителя представил губернатор Андрей Турчак на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Лариса Васильева

Глава региона подчеркнул, что Людмила Гребнева покинула пост председателя комитета в связи с выходом на пенсию и по собственному желанию. «Подчеркиваю: по собственному желанию, чтобы не было никаких слухов, сплетен. Она отработала пять лет, работала эффективно. Сейчас проходит заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Хочу сказать, что она проделала большую работу по демаркации границы РФ», - заявил Турчак.

В свою очередь Людмила Гребнева поблагодарила губернатора, его заместителей и «всех коллег, с которыми работали плечом к плечу».

Говоря о новом руководителе комитета, Андрей Турчак отметил, что Лариса Васильева долгое время возглавляла Территориальное управление Росимущества. «Знает все наши проблемы. Уверен, что справится с возложенными на нее обязанностями и личный состав комитета не почувствует изменений и будет также эффективно выполнять свою работу», - заключил глава региона.

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