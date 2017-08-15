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Общество

17 лицензий на пользование недрами аннулировали в Псковской области в 2017 году

За невыполнение условий лицензионных соглашений в 2017 году было досрочно прекращено право пользования недрами по 17 лицензиям: в том числе 10 по месторождениям твердых полезных ископаемых и 7 на разведку и добычу подземных пресных вод. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона, об этом в рамках доклада «Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 2017 году» рассказал председатель госкомитета Виктор Мусатов.

Виктор Мусатов также рассказал, что в 2017 году в Псковской области были проведены три проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет выполнения условий лицензионных соглашений недропользователями. По итогам проверок к административной ответственности привлечено одно юридическое лицо по части 2 ст. 7.3 КоАП РФ -  пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами. Компании назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

По словам председателя комитета, в Псковской области ежемесячно проводятся рейдовые проверки с целью выявления и пресечения фактов безлицензионной добычи общераспространенных полезных ископаемых. За 7 месяцев 2017 года было выполнено 28 таких проверок на территории шести муниципальных образований: Палкинского, Дедовичского, Порховского, Псковского, Великолукского, Островского районов. Для сравнения, за 7 месяцев предыдущего года было проведено 16 рейдовых проверок.

«Сравнивая результаты контрольных мероприятий за 2016 и 2017 годы можно сделать вывод о снижении количества правонарушений в сфере недропользования», - резюмировал Виктор Мусатов.

Напомним, Виктор Мусатов занял должность начальника Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в феврале 2017 года. До этого он возглавлял Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области.

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