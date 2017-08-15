0
11:30
Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников
19:11
Здание банка в центре Пскова выставлено на продажу
11:20
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета
17:08
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках
23:02
Лучшие хозяйства по надою молока определены в Псковской области
21:14
Нарушения при продаже арбузов выявлены в Пскове
13:31
Русские узоры могут зарегистрировать в качестве товарных знаков
Еще новости
Экономика

Объёмы заготовки древесины увеличились в Псковской области

В Псковской области увеличились объёмы заготовки древесины. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона, об этом в рамках доклада «Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 2017 году» рассказал председатель госкомитета Виктор Мусатов.

По его словам, использование расчётной лесосеки за первое полугодие 2017 года составляет 17%, или 0,93 млн. кубометров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост заготовки древесины: за первое полугодие 2016 года этот показатель был равен 0,86 млн. кубометров.

Виктор Мусатов уточнил, что рост объёмов заготовки древесины стал возможен благодаря передаче участков лесного фонда в долгосрочную аренду до 49 лет. Он отметил, что на сегодняшний день на территории Псковской области действует 138 договоров аренды, заключенных с целью заготовки древесины. Площадь лесов находящихся в аренде составляет 46% от всего объёма лесного фонда или 1094 тыс. га.

Для более полного освоения расчетной лесосеки проводится работа с арендаторами, направленная на строительство и ремонт лесных дорог. За первое полугодие 2017 год построено около 1 км лесных дорог, отремонтированы 56 км.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников
15 августа 2017
Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников 2
Здание банка в центре Пскова выставлено на продажу
14 августа 2017
Здание банка в центре Пскова выставлено на продажу 1
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета
14 августа 2017
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета 7
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках
12 августа 2017
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках 4
Лучшие хозяйства по надою молока определены в Псковской области
11 августа 2017
Лучшие хозяйства по надою молока определены в Псковской области 4
Нарушения при продаже арбузов выявлены в Пскове
09 августа 2017
Нарушения при продаже арбузов выявлены в Пскове
Русские узоры могут зарегистрировать в качестве товарных знаков
08 августа 2017
Русские узоры могут зарегистрировать в качестве товарных знаков
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
07 августа 2017
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак 4

Идет загрузка...