Объёмы заготовки древесины увеличились в Псковской области

10:57, 15 августа 2017, ПАИ

В Псковской области увеличились объёмы заготовки древесины. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона, об этом в рамках доклада «Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 2017 году» рассказал председатель госкомитета Виктор Мусатов.

По его словам, использование расчётной лесосеки за первое полугодие 2017 года составляет 17%, или 0,93 млн. кубометров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост заготовки древесины: за первое полугодие 2016 года этот показатель был равен 0,86 млн. кубометров.

Виктор Мусатов уточнил, что рост объёмов заготовки древесины стал возможен благодаря передаче участков лесного фонда в долгосрочную аренду до 49 лет. Он отметил, что на сегодняшний день на территории Псковской области действует 138 договоров аренды, заключенных с целью заготовки древесины. Площадь лесов находящихся в аренде составляет 46% от всего объёма лесного фонда или 1094 тыс. га.

Для более полного освоения расчетной лесосеки проводится работа с арендаторами, направленная на строительство и ремонт лесных дорог. За первое полугодие 2017 год построено около 1 км лесных дорог, отремонтированы 56 км.