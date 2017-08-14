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Политика

24 миллиона рублей потратят на очистку Псковского озера в Печорском районе

В Псковской области реализуется проект по расчистке Псковского озера в районе деревни Шартово Печорского района. Общая стоимость работ превышает 24 миллиона рублей. Об этом в рамках доклада «Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 2017 году» в ходе заседания администрации региона 15 августа рассказал председатель госкомитета Виктор Мусатов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Ущерб от загрязнения и засорения составляет почти 40 миллионов, ущерб рыбным запасам 4,5 миллиона. В рамках первого этапа работ в 2017 году планируется освоить 4 миллиона 758 тысяч рублей. В рамках второго этапа, в 2018-2019 годах - 19 миллионов 383 тысячи рублей. Работы на данном участке Псковского озера были запланированы в связи с обмелением озера и проблемами транспортной доступности населения с островом Колпино.

В 2017 году на реке Оршанке в Новоржевском районе на участке протяженностью 2,95 км были проведены работы по расчистке русла, его расширению и дноуглублению. В настоящее время работы на водном объекте протяженностью 5,35 км полностью завершены. Объект готовится к сдаче в конце августа. Проводится биологическая рекультивация нарушенных земель и крепление проблемных откосов каменной наброской. Главная цель работ - защита Новоржева от затопления.

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