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Общество

Количество пожаров в псковских лесах сократилось в 2 раза

В 2017 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Псковской области количество лесных пожаров и площадь земель лесного фонда, пройденного огнем, сократились практически в 2 раза. Об этом в рамках доклада «Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 2017 году» рассказал председатель госкомитета Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

Виктор Мусатов напомнил, что пожароопасный сезон на территории Псковской области начался 24 марта. Первый пожар на землях лесного фонда был зафиксирован 29 марта. На сегодняшний день на территории области зарегистрированы 42 лесных пожара на площади ликвидации 57,11 га.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что все пожары ликвидированы в течение с момента обнаружения, что говорит об оперативном реагировании и надлежащей организации обнаружения и тушения лесных пожаров.

Виктор Мусатов также добавил, что с начала 2017 года в регионе было осуществлено 4тыс. 485 патрулирований территорий земель лесного фонда. В ходе наземного патрулирования были выявлены 49 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, по всем фактам составлены административные протоколы по статье 8.32 КоАП РФ.

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