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Экономика

11 млн рублей составил ущерб от действий «чёрных лесорубов» в Псковской области

Ущерб от деятельности «чёрных лесорубов» в Псковской области за полугодие составил 11 миллионов 779 тысяч рублей. Об этом в рамках доклада «Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 2017 году» сообщил председатель госкомитета Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По состоянию на 1 июля в регионе зафиксированы 68 случаев незаконных рубок (за аналогичный период прошлого года – 78) с общим объёмом  1 тыс. 424,42 кубометров древесины.

По 61 случаю незаконных рубок направлены заявления в РОВД, возбуждено 41 уголовное дело, в суд направлены 17 дел. За незаконные рубки к административной ответственности привлечены 13 человек, к уголовной - 9.

По словам Виктора Мусатова, количество случаев незаконных рубок по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшилось, однако объем и ущерб от незаконных действий лесорубов  остался приблизительно на уровне прошлого года.

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