Виктор Мусатов: В Псковской области наблюдается положительная динамика по лесовосстановлению

10:28, 15 августа 2017, ПАИ

В Псковской области наблюдается положительная динамика по лесовосстановлению, и, в частности, по искусственному лесовосстановлению. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Мусатов рассказал, что в рамках Года экологии в 2017 году плановый объем лесовосстановления был увеличен до 5 тыс. га, что на 34% превышает показатель 2016 года. В настоящее время годовой план выполнен на 61%.

Председатель комитета также добавил, что на сегодняшний день Псковская область полностью обеспечена собственным посадочным материалом.