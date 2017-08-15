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Виктор Мусатов: В Псковской области наблюдается положительная динамика по лесовосстановлению

В Псковской области наблюдается положительная динамика по лесовосстановлению, и, в частности, по искусственному лесовосстановлению. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт  корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Мусатов рассказал, что в рамках Года экологии в 2017 году плановый объем лесовосстановления был увеличен до 5 тыс. га, что на 34% превышает показатель 2016 года. В настоящее время годовой план выполнен на 61%.

Председатель комитета также добавил, что на сегодняшний день Псковская область полностью обеспечена собственным посадочным материалом.

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