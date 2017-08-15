Национальная квота на вылов рыбы в Чудском и Теплом озерах в первой половине 2017 года освоена на 20%

10:44, 15 августа 2017, ПАИ

В первом полугодии 2017 года на Псковском озере выловлены 398,73 тонны рыбы, национальная квота освоена на 46,10%. На Чудском и Теплом озерах поймали 707,152 тонны, процент освоения квоты составил 20,56%. Такие данные озвучил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов, выступая с отчётом о работе в 2017 году на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Впрочем, председатель госкомитета напомнил, что вылов водных биологических ресурсов на Чудском и Теплом озерах производится в основном во втором полугодии, когда разрешена добыча рыбы мутниковыми орудиями лова.

Напомним, объем вылова рыбы в Псковско-Чудском озере ежегодно определяется межправительственной российско-эстонской комиссией. При этом рыбаки каждой страны могут рассчитывать на вылов 50% от данного объема: в рамках так называемой национальной квоты.