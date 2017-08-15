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Общество

Численность бурых медведей и косуль возросла в Псковской области

Численность основных видов охотничьих ресурсов в Псковской области остается стабильной. При этом наблюдается рост численности бурого медведя и европейской косули, сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Мусатова,  на рост популяции косуль повлияло, в том числе, установление полного запрета любительской и спортивной охоты на нее. С 2015 по 2017 год численность этих животных возросла более чем на 3,5 тыс. особей.

Кроме того, председатель госкомитета проинформировал, что площадь закрепленных охотничьих угодий Псковской области достигает 3289,429 тыс. га, что составляет 65,6 % от общей площади,  общедоступных охотничьих угодий. Всего в Псковской области насчитывает 105 охотопользователей.

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