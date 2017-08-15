В результате операции «Лесовоз» в Псковской области возбудили 25 уголовных дел

10:41, 15 августа 2017, ПАИ

В ходе операции «Лесовоз», проводившейся в Псковской области с 15 декабря 2016 по 15 апреля 2017 года, было выявлено 91 нарушение лесного законодательства и 17 лиц, совершивших незаконную рубку лесных насаждений. В результате было возбуждено 25 уголовных дел, государственные лесные инспекторы составили 14 административных протоколов по ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона, об этом в рамках доклада «Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 2017 году» рассказал председатель госкомитета Виктор Мусатов.

Он также отметил, что за первое полугодие 2017 года лесной охраной было проведено 1205 рейдов по проверке автомобилей на наличие сопроводительного документа при транспортировке древесины. За перевозку заготовленной древесины без наличия сопроводительного документа был составлен 1 административный протокол по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ.

Кроме того, лесничествами было проведено 1024 проверок целевого использования древесины, заготовленной местным населением для собственных нужд: проверено 1802 договора купли-продажи лесных насаждений, выявлено 4 случая их нецелевого использования.

Напомним, Виктор Мусатов занял должность начальника Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в феврале 2017 года. До этого он возглавлял Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области.