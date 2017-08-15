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Экономика

Виктор Мусатов: На господдержку рыбакам в 2017 году может не хватить средств

Остаток финансовых средств на субсидии за выловленную и реализованную рыбу в 2017 году, имеющихся в распоряжении госкомитета по природопользованию, составляет 446 тысяч. Учитывая интенсивный промысел во втором полугодии, этой суммы будет недостаточно для оказания государственной поддержки рыбодобывающим организациям в 2017 году. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов в рамках доклада о работе в текущем году, с которым он выступил на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Мусатов пояснил, что всего на субсидии за выловленную и реализованную рыбу в 2017 году в бюджете Псковской области были предусмотрены 4 млн рублей. В первой половине года была погашена задолженность по предоставлению субсидий биоресурсы за 2015 и 2016 годы в сумме 3 миллиона 434 тысячи рублей. Субсидии за рыбу, выловленную и реализованную в 2017 году, выплачены частично по одному соглашению в сумме 119 тысяч.

 

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