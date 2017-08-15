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Общество

В 2017 году из Псковского озера извлекут 48 кубометров сетей

12 июля областным комитетом по природопользованию по результатам аукциона был заключен госконтракт с ООО «Алла» на очистку Псковского озера от затопленных сетей на сумму 200 тысяч рублей. Срок окончания работ по контракту – 1 октября 2017 года. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона, об этом в рамках доклада «Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 2017 году» рассказал председатель госкомитета Виктор Мусатов.

Он сообщил, что на сегодняшний день уже изъято 24 кубометра затопленных сетей. Прогнозируется, что всего будет изъято 48 кубометров сетей.

 
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