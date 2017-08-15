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Общество

150 млн рублей требуется на уничтожение хранящихся в Псковской области устаревших пестицидов

На территории Псковской области хранится 850 тонн бесхозяйных устаревших пестицидов, из них 650 тонн размещены в трех складах деревни Лесная Палкинского района и 85 складах в 9 южных районов области.  По оценке специалистов, на их уничтожение потребуется 150 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Перед нами стоит главная задача – включение мероприятий по уничтожению устаревших пестицидов в федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации на 2015-2020 годы» на 2018 год», - подчеркнул Виктор Мусатов.

По его словам, в настоящее время предложения Псковской области по устаревшим пестицидам включены в протокол Совета Федерации, вопрос рассматривается в профильных министерствах.

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