150 млн рублей требуется на уничтожение хранящихся в Псковской области устаревших пестицидов

11:25, 15 августа 2017, ПАИ

На территории Псковской области хранится 850 тонн бесхозяйных устаревших пестицидов, из них 650 тонн размещены в трех складах деревни Лесная Палкинского района и 85 складах в 9 южных районов области. По оценке специалистов, на их уничтожение потребуется 150 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Перед нами стоит главная задача – включение мероприятий по уничтожению устаревших пестицидов в федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации на 2015-2020 годы» на 2018 год», - подчеркнул Виктор Мусатов.

По его словам, в настоящее время предложения Псковской области по устаревшим пестицидам включены в протокол Совета Федерации, вопрос рассматривается в профильных министерствах.