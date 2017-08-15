Виктор Мусатов: Экологическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной

11:57, 15 августа 2017, ПАИ

На основании официальных данных, экологическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной. Об этом в рамках доклада «Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 2017 году» сообщил председатель госкомитета Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это подтверждается данными по состоянию атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, обращению с отходами производства и потребления, особо охраняемых природных территорий», - подчеркнул Виктор Мусатов.