Подготовлено техзадание на проект рекультивации бесхозных резервуаров с нефтяными отходами в Невеле

10:47, 15 августа 2017, ПАИ

Госкомитет по природопользованию и охране окружающей среды подготовил техзадание и смету на проект по очистке и рекультивации 3-х бесхозных резервуаров с нефтяными отходами в объеме 854 тонны, расположенных в Невеле. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона, об этом сообщил председатель комитета Виктор Мусатов в рамках доклада об итогах работы возглавляемого им ведомства в 2017 году.

Мусатов отметил, что разработка проекта рекультивации позволит привлечь на его реализацию 40 млн рублей из федерального бюджета в рамках федеральной подпрограммы «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде».