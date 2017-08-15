25 нарушений выявили полицейские в ходе рейда в Усвятском районе

19:33, 15 августа 2017, ПАИ

В Усвятском районе сотрудники МО МВД России «Невельский» провели профилактическое мероприятие. Рейд был направлен на выявление отдельных видов правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе рейда было выявлено 25 нарушений правил дорожного движения, в том числе нарушение правил перевозки детей и управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

Кроме того, стражи порядка задержали автомобиль МАЗ, водитель которой перевозил древесину, не имея при себе сопроводительных документов на груз. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.