Увеличение добычи ряпушки ожидается в Псковской области в этом году

11:55, 15 августа 2017, ПАИ

В этом году ожидается существенное увеличение добычи ряпушки Псково-Чудском водоёме. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак также поинтересовался судьбой снетка: «Девятый год я тут губернатором и каждый год спрашиваю: где снеток?».

Виктор Мусатов ответил, что причиной сокращения численности снетка стало увеличение поголовья судака. «Раньше такого не было. Псковское озеро было в основном ряпушковое и снетковое», - добавил он.