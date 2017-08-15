0
14:29
Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
13:44
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
12:59
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
12:47
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
12:25
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году
10:53
Четыре места остались для желающих осмотреть новостройки Пскова вместе с экспертами
10:12
Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям
Еще новости
Общество

Увеличение добычи ряпушки ожидается в Псковской области в этом году

В этом году ожидается существенное увеличение добычи ряпушки Псково-Чудском водоёме. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак также поинтересовался судьбой снетка: «Девятый год я тут губернатором и каждый год спрашиваю: где снеток?».

Виктор Мусатов ответил, что причиной сокращения численности снетка стало увеличение поголовья судака. «Раньше такого не было. Псковское озеро было в основном ряпушковое и снетковое», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
15 августа 2017
Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
15 августа 2017
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
15 августа 2017
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
15 августа 2017
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году
15 августа 2017
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году
Четыре места остались для желающих осмотреть новостройки Пскова вместе с экспертами
15 августа 2017
Четыре места остались для желающих осмотреть новостройки Пскова вместе с экспертами
Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям
15 августа 2017
Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям
День археолога отмечается 15 августа
15 августа 2017
День археолога отмечается 15 августа

Идет загрузка...