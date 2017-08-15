Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников

11:30, 15 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников. Об этом он заявил на заседании администрации региона 15 августа, выслушав доклад председателя Госкомитета Псковской области по здравоохранению и формации Игоря Потапова о необходимости, согласно федеральному законодательству, внести изменения в положение об оплате труда работников медицинских организаций Псковской области.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Игоря Потапова, в результате оклады фельдшеров и лаборантов могут снизиться на сумму от 500 до 800 рублей, а оклады врачей вырастут на 600-900 рублей. «Вы думайте, что говорите, - отреагировал Андрей Турчак. - Там, где произойдет увеличение, пусть оно происходит. А там, где по приказу Минтруда планируется уменьшение, оно должно быть компенсировано. Если надо пойти на нарушение приказа Минтруда, мы на него пойдем».

«Мы это прекрасно понимаем», - подчеркнул Игорь Потапов. «Готовьте письмо на министра труда о корректировке этого приказа», - рекомендовал Андрей Турчак.