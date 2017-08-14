0
19:59
Убийца 16 лет скрывался от правосудия в Псковской области
14:11
Двое детей потерялись в порховском лесу
19:50
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
12:39
В Гдовском районе пропали 1,2 тонны ценной рыбы, изъятой Рыбнадзором у браконьеров
20:37
В Псковской области появились мошенники, выдающие себя за сотрудников пожарного надзора
10:39
Псковский адвокат считает, что ее джип сожгли рейдеры
14:18
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку
Еще новости
Происшествия

Женщина лишилась кошелька в одном из магазинов Великих Лук

Женщина лишилась кошелька в одном из магазинов Великих Лук. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, великолучанка оставила свой кошелек в корзинке при совершении покупок. В кошельке помимо денег находился и золотой браслет. Вернувшись и не найдя своего имущества, женщина обратилась в полицию.

Оперативники установили мужчину, который взял оставленный кошелек, и задержали его. Им оказался 62-летний местный житель. Проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Убийца 16 лет скрывался от правосудия в Псковской области
14 августа 2017
Убийца 16 лет скрывался от правосудия в Псковской области
Двое детей потерялись в порховском лесу
14 августа 2017
Двое детей потерялись в порховском лесу
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
12 августа 2017
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
В Гдовском районе пропали 1,2 тонны ценной рыбы, изъятой Рыбнадзором у браконьеров
11 августа 2017
В Гдовском районе пропали 1,2 тонны ценной рыбы, изъятой Рыбнадзором у браконьеров 9
В Псковской области появились мошенники, выдающие себя за сотрудников пожарного надзора
10 августа 2017
В Псковской области появились мошенники, выдающие себя за сотрудников пожарного надзора
Псковский адвокат считает, что ее джип сожгли рейдеры
08 августа 2017
Псковский адвокат считает, что ее джип сожгли рейдеры 5
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку
07 августа 2017
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку 3
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)
07 августа 2017
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)

Идет загрузка...