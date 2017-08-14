Женщина лишилась кошелька в одном из магазинов Великих Лук

11:58, 15 августа 2017, ПАИ

Женщина лишилась кошелька в одном из магазинов Великих Лук.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, великолучанка оставила свой кошелек в корзинке при совершении покупок. В кошельке помимо денег находился и золотой браслет. Вернувшись и не найдя своего имущества, женщина обратилась в полицию.

Оперативники установили мужчину, который взял оставленный кошелек, и задержали его. Им оказался 62-летний местный житель. Проводится проверка.