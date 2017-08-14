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Политика

Андрей Турчак выступил против перекладывания на региональное Управление внутренней политики несвойственных ему функций

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отправил на доработку проект постановления администрации области «Об утверждении порядка актуализации Перечня муниципальных районов и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания региональной администрации, которое состоялось сегодня, 15 августа. 

После выступления председателя областного Управления внутренней политики Оксаны Ивановой, заявленной докладчиком по вопросу, глава региона поинтересовался: «Оксана Игоревна, как вы считаете, вашему управлению надо этим заниматься, или комитету [по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея] Михеева, который на вас это пытается свалить?»

Андрей Михеев в ответ заверил, что его комитет готов заниматься данным вопросом совместно с Управлением внутренней политики, однако глава региона заметил, что «не надо совместно», поскольку «ответственным должен быть кто-то один».

«Давайте мы определим, что Управление внутренней политики будет заниматься своими делами. Данное постановление отправить на доработку. На следующем заседании Михеев нам доложит о ее результатах», - резюмировал Андрей Турчак. 

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