Андрей Турчак выступил против перекладывания на региональное Управление внутренней политики несвойственных ему функций

11:31, 15 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отправил на доработку проект постановления администрации области «Об утверждении порядка актуализации Перечня муниципальных районов и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания региональной администрации, которое состоялось сегодня, 15 августа.

После выступления председателя областного Управления внутренней политики Оксаны Ивановой, заявленной докладчиком по вопросу, глава региона поинтересовался: «Оксана Игоревна, как вы считаете, вашему управлению надо этим заниматься, или комитету [по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея] Михеева, который на вас это пытается свалить?»

Андрей Михеев в ответ заверил, что его комитет готов заниматься данным вопросом совместно с Управлением внутренней политики, однако глава региона заметил, что «не надо совместно», поскольку «ответственным должен быть кто-то один».

«Давайте мы определим, что Управление внутренней политики будет заниматься своими делами. Данное постановление отправить на доработку. На следующем заседании Михеев нам доложит о ее результатах», - резюмировал Андрей Турчак.