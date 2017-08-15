О выгодных переводах накоплений рассказали в Псковском пенсионном фонде

19:52, 15 августа 2017, ПАИ

На «горячие линии» Пенсионного фонда продолжают поступать звонки от псковичей, обеспокоенных поквартирными обходами и визитами в организации лиц, настойчиво рекомендующих перевести пенсионные накопления в разные негосударственные пенсионные фонды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении Пенсионного фонда по Псковской области.

Пенсионный фонд предупреждает, что необдуманно переводя пенсионные накопления, можно потерять их значительную часть. В 2017 году переводить средства пенсионных накоплений без потерь выгодно только тем гражданам, которые последний раз писали заявление о выборе страховщика в 2012 году, и данное заявление было рассмотрено положительно Пенсионным фондом.

«Многие, обратившиеся на «горячие линии» отмечали, что агенты НПФ их пугают: накопления «сгорят», государство их заберёт себе и так далее. При этом визитеры не предупреждают, что если прошло менее 5 лет со дня последнего перевода средств, будущий пенсионер понесёт ущерб в виде потери инвестиционного дохода - как минимум за 2017 год», - добавили в фонде.

«Если заявление о выборе страховщика было написано в 2013 году, а в 2017 году человек решил поменять страховщика, то он потеряет инвестиционный доход за 3 года, - пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова. - «Молчунам», то есть тем, кто никогда не переводил свои накопления, рекомендуется подавать заявление о переходе в какой-либо НПФ только в 2020 году. Если же решение поменять страховщика принимается ранее указанного срока, часть инвестиционного дохода будет потеряна».

«По итогам переходной кампании 2016 года 99,2 % одобренных заявлений принесли потери своим владельцам. Сегодня на рынке работают 38 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Их список размещён на сайте Центробанка», - добавили в фонде.

Выяснить, стоит ли переводить накопления в этом году, можно обратившись лично в учреждение Пенсионного фонда по месту жительства. Специалист ПФР уточнит, когда в последний раз менялся страховщик. Эту же информацию можно проверить, запросив выписку из личного лицевого счета, на портале Государственных услуг www.gosuslugi.ru и в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».