0
14:29
Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
13:44
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
12:59
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
12:47
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
12:25
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году
10:53
Четыре места остались для желающих осмотреть новостройки Пскова вместе с экспертами
10:12
Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям
Еще новости
Общество

За убийство молодого человека в кафе 1 января житель Дедович предстанет перед судом

Житель поселка Дедовичи предстанет перед судом за убийство молодого человека в одном из кафе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следствия, утром 1 января в Дедовичах 47-летний обвиняемый в ходе конфликта с посетителями одного из развлекательных заведений, взял на кухне нож и ударил им в живот случайного встречного, который зашел в кафе к своей знакомой сотруднице. С полученным ранением 18-летний потерпевший был госпитализирован, однако вскоре скончался от массивной кровопотери.

Следственное управление СК России по Псковской области завершило расследование уголовного дела. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
15 августа 2017
Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
15 августа 2017
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
15 августа 2017
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
15 августа 2017
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году
15 августа 2017
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году
Четыре места остались для желающих осмотреть новостройки Пскова вместе с экспертами
15 августа 2017
Четыре места остались для желающих осмотреть новостройки Пскова вместе с экспертами
Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям
15 августа 2017
Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям
День археолога отмечается 15 августа
15 августа 2017
День археолога отмечается 15 августа

Идет загрузка...