За убийство молодого человека в кафе 1 января житель Дедович предстанет перед судом

11:52, 15 августа 2017, ПАИ

Житель поселка Дедовичи предстанет перед судом за убийство молодого человека в одном из кафе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следствия, утром 1 января в Дедовичах 47-летний обвиняемый в ходе конфликта с посетителями одного из развлекательных заведений, взял на кухне нож и ударил им в живот случайного встречного, который зашел в кафе к своей знакомой сотруднице. С полученным ранением 18-летний потерпевший был госпитализирован, однако вскоре скончался от массивной кровопотери.

Следственное управление СК России по Псковской области завершило расследование уголовного дела. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.