Соревнования по бегу, гребле, волейболу, футболу, велоспорту и шахматам прошли в Пскове в День физкультурника

13:55, 15 августа 2017, ПАИ

В Пскове в Финском парке на набережной реки Псковы, в рамках празднования Дня физкультурника, состоялись Всероссийские соревнования по бегу по пересеченной местности. Мероприятие получилось массовым, в состязании приняли участие около 135 человек, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Кроме того, на реке Великой от Ольгинского до моста Александра Невского прошли соревнования по рыбной ловле спиннингом с лодок.

В это же время в городском шахматном клубе играли любители шахмат. А на стадионе «Машиностроитель» в соревнованиях по пляжному волейболу участвовали 9 мужских и 5 женских команд. Здесь же прошел турнир по футболу среди детских команд.

Также 70 спортсменов приняли участие в первенстве города по гребле на байдарках и каноэ на гребной базе ДЮСШ «Ника». В соревнованиях по велоспорту в Дендропарке участвовали 20 человек. «Главным для всех в этот день была не победа, а участие и праздничное настроение», - добавили в пресс-службе.