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Общество

96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году

В этом году в Псковской области были добыты 96 волков. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов на заседании администрации региона 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Мусатов, вознаграждение выплачено за добычу 80 волков на общую сумму 800 тысяч рублей. Всего в этом году на вознаграждения за волков выделены 1 млн. 405 тыс. рублей.

«Выплата вознаграждения оказывает положительный эффект и стимулирует добычу волка на территории области, что в результате приводит к постепенному снижению численности данного вида», - подчеркнул председатель госкомитета.          

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что есть определённое снижение добычи волка, и спросил, как нарастить динамику. «До 2016 года более эффективно шло снижение численности волков. С чем это связано?» - утонил глава региона.

Виктор Мусатов сказал, что сравнивать темпы добычи нельзя, поскольку уже произошло сокращение численности волка.

«Вы заедьте в любой населенный пункт и спросите, как они эту зиму перезимовали. Даже в Псковском районе, на границе с административным центром, есть проблемы с волками», - заявил Андрей Турчак.

«Этой темой нужно заниматься. Работать с охотничьими коллективами, с частниками, с коммерсантами, которые земли набрали под охотничьи угодья», - подчеркнул губернатор.

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96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году

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