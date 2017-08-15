Акцию «Рисовать – легко» провели псковские активисты ОНФ в Великих Луках

18:17, 15 августа 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» провели в Великих Луках акцию «Рисовать – легко». В мероприятии приняли участие более 200 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В городском парке культуры и отдыха в рамках акции ОНФ была создана импровизированная площадка для пленэра, где дети могли попробовать себя в качестве художников. Общественники обустроили места для творчества.

«Мы привезли столы, стулья, подставки для работ, краски, кисти, бумагу – все необходимое для юных художников. За несколько дней до начала акции мы разместили в социальных сетях объявление и пригласили желающих. Через социальные сети изъявили желание принять участие в акции порядка 50 человек. Задавали вопросы о стоимости участия в пленэре, но мы всем пояснили, что это бесплатно», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Для участников мероприятия были организованы семь мастер-классов по созданию пейзажей в разных техниках, которые провела педагог по рисованию, руководитель студии «Рисующий город – ART» Екатерина Сергеева. Мастеру помогали ее ученики и выпускники студии, которые в качестве волонтеров подсказывали начинающим художникам, корректировали неточные линии, помогали смешать краски для того, чтобы получился необходимый оттенок цвета. Дети с удовольствием рисовали уголки природы, небо, речку, деревья. Происходящее на улице не осталось без внимания горожан, люди подходили, смотрели, активно поддерживали ребят.

Акция проходила в течение дня, в итоге создано около 70 работ юных художников в возрасте от 4 до 13 лет.

«Примечательно, что участников акции тепло поддерживали родители, бабушки и дедушки, друзья, которые пришли вместе с ребятами в парк. Кто-то присоединился к увлекательному творческому процессу на месте. Цель подобных мероприятий – создать возможность живого общения, при которой ребята смогут что-то познать, чему-то научиться, приобрести новый интересный опыт. И мы убедились, что предложенный нами формат был принят позитивно как детьми, так и их родителями. Некоторые из ребят впервые занимались с профессиональными педагогами и волонтерами и открывали в себе новые способности», – отметил Козловский.

Опираясь на позитивные отзывы великолучан, активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» планируют провести подобные акции в других районах региона.