Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове

12:59, 15 августа 2017, ПАИ

Археологи продолжают работы на Климентовских 6 и 10 раскопах, которые находятся в прибрежной части Завеличья, в районе старого порта, на участке, где будет построен жилой комплекс «7 небо». При этом оказалось, что культурный слой во время работ по устройству порта был срезан практически до материка, рассказал руководитель раскопов Сергей Степанов на пресс-конференции 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Результаты наших работ неоднозначны. Так, на предматерике обнаружены какие-то каменные выкладки. Видимо, эти площадки какое-то время использовались в ритуальных целях. Что за действия там проводись, пока мы не знаем. Видимо, это связано с погребальным обрядом. Материал еще предстоит разбирать, анализировать», - сказал Сергей Степанов.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























Он также отметил, что в ходе раскопок удалось выяснить, что данная часть Завеличья активно осваивалась с рубежа XI-XII веков. Археологи обнаружили следы усадебной планировки этого времени, столбовые и хозяйственные ямы. Максимально интенсивное использование этого участка, считают специалисты, приходится на вторую половину XV - первую половину XVI века.

К XVII-XVIII векам относятся фрагментарно сохранившиеся на раскопе «Климентовский 6» фундаменты построек, которые археологи связывают с кожевенным производством купца Поганкина. «В пользу этого свидетельствуют остатки пяти крупных деревянных бочек диаметром более 2 метров, предназначенных, вероятно, для дубления кож», - пояснил Сергей Степанов.

Он также напомнил, что в прошлом году на этом раскопе был открыт практически «подземный город» - погреба, площадью порядка 250 квадратных метров.

В этом году археологам на нижней береговой террасе удалось найти отложения конца X века.