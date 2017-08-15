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Общество

Около 140 предметов из Сирии, Византии и Кавказа обнаружили археологи в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе на раскопе торгово-ремесленного поселения у деревни Горожане археологи обнаружили около 140 различных предметов из Сирии, Кавказа и Византии. Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 15 августа, рассказал руководитель раскопок Александр Михайлов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам археолога, памятник у деревни Горожане датируется X - первой половиной XI века. Поселение было открыто летом 2016 года. Находки свидетельствуют о том, что люди, жившие там, были активно включены в международную торговлю. Кроме того, там жили и профессиональные военные.

В этом году в июле на месте поселения начались первые небольшие по площади, но информативные по сути исследования. Площадь раскопа составляет всего 24 кв. метра.

«Около половины находок - бусы и бисер. Их обилие связано с качеством работы с культурным слоем - мы старались извлечь все находки. Поэтому помимо традиционной переборки весь слой был просеян на мелкоячеистых ситах. Все бусы привозные. География - Кавказ, Византия, Сирия. Здесь еще есть с чем разобраться. Есть и предметы, связанные с торговлей - весовая гирька, слиток свинца для ремесленников. Монеты восточного серебра, украшения, бытовые предметы. Мы обнаружили целых три развала лепных сосудов X века», - рассказал Александр Михайлов.

Он также добавил, что на всей территории раскопа прослеживается мощный слой пожара. «Собираемся производить радиоуглеродное датирование находок. У нас довольно представительная коллекция костей животных. Надеемся узнать видовой их состав. Взяты почвоведческие пробы, чтобы постараться восстановить экологическую ситуацию этого поселения», - отметил руководитель раскопок.

По словам Александра Михайлова, эти находки являются лишь «верхушкой айсберга» и из грунта, земли и костей также можно получать интересную информацию. Работы велись силами волонтеров из Псковской области и Санкт-Петербурга.

Кроме того, руководитель раскопа рассказал, что на краундфайдинговом портале planeta.ru ведётся сбор средств на продолжение работ и уже более 50 человек сделали пожертвования.

«Это начало большого пути, памятник интересный, перспективный и работать с ним мы будем еще несколько лет точно. В коллекции есть несколько вещей, которые мне не очень понятны. С ними предстоит разбираться», - добавил Александр Михайлов.

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