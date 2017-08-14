Цецерский: Минобороны дало поручение передать земли муниципалитету, не дожидаясь указания президента

13:06, 15 августа 2017, ПАИ

Министерство обороны дало поручение своим службам передать расположенные в Пскове земли военных городков муниципалитету, не дожидаясь получения распоряжения президента, сообщил сегодня, 15 августа, губернатору Андрею Турчаку глава Пскова, куратор федеральной партийной программы «Комфортная городская среда» Иван Цецерский в ходе рабочего объезда по объектам, которые реконструируются по данной программе.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, градоначальник рассказал, что заявки на участие в программе по благоустройству дворов поступают, в том числе, из домов, расположенных на землях военного ведомства.

«Парадоксальная ситуация: мы не можем потратить деньги, а военные ничего не делают. Это не только Пскова касается. То, что Псков пилотный - это хорошо. Пусть на нас тренируются, – отреагировал глава региона. - Если бы вы этот вопрос не поставили на встрече с президентом он бы так и лежал мертвым грузом».

Напомним, 5 августа в Кирове на заседании Совета по развитию местного самоуправления Иван Цецерский рассказал Владимиру Путину, что муниципалитеты по закону не могут включать территорию военных городков в программу развития городской среды, так как не имеют права распоряжаться землями Минобороны. Глава Пскова также напомнил президенту, что согласно закону ещё 2011 года такие земли должны передаваться муниципалитетам, но этот процесс идёт крайне медленно. В связи с этим градоначальник попросил главу государства «ускорить через Минобороны вопрос передачи земель военведа муниципальным образованиям». В ответ Владимир Путин признал, что этот процесс «идёт со скрипом». Он добавил, что «соответствующие органы управления Минобороны, которые распоряжаются имуществом, все боятся что-то потерять». «А здесь, я думаю, что они скорее приобрели бы, чем потеряли. Поработаем над этим, надо этот реализовывать закон 2011 года, о котором вы сказали», - добавил президент.