0
15:21
Президент России встретился с губернатором Псковской области
11:20
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета
15:12
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
18:09
Псковский политкалендарь: июль 2017 года
21:16
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
15:55
Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба
16:03
У главы Пскова за 3 дня трижды взломали аккаунты в Instagram
Еще новости
Политика

Цецерский: Минобороны дало поручение передать земли муниципалитету, не дожидаясь указания президента

Министерство обороны дало поручение своим службам передать расположенные в Пскове земли военных городков муниципалитету, не дожидаясь получения распоряжения президента, сообщил сегодня, 15 августа, губернатору Андрею Турчаку глава Пскова, куратор федеральной партийной программы «Комфортная городская среда» Иван Цецерский в ходе рабочего объезда по объектам, которые реконструируются по данной программе.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, градоначальник рассказал, что заявки на участие в программе по благоустройству дворов поступают, в том числе, из домов, расположенных на землях военного ведомства.

«Парадоксальная ситуация: мы не можем потратить деньги, а военные ничего не делают. Это не только Пскова касается. То, что Псков пилотный - это хорошо. Пусть на нас тренируются, – отреагировал глава региона. - Если бы вы этот вопрос не поставили на встрече с президентом он бы так и лежал мертвым грузом».

Напомним, 5 августа в Кирове на заседании Совета по развитию местного самоуправления Иван Цецерский рассказал Владимиру Путину, что муниципалитеты по закону не могут включать территорию военных городков в программу развития городской среды, так как не имеют права распоряжаться землями Минобороны. Глава Пскова также напомнил президенту, что согласно закону ещё 2011 года такие земли должны передаваться муниципалитетам, но этот процесс идёт крайне медленно. В связи с этим градоначальник попросил главу государства «ускорить через Минобороны вопрос передачи земель военведа муниципальным образованиям». В ответ Владимир Путин признал, что этот процесс «идёт со скрипом». Он добавил, что «соответствующие органы управления Минобороны, которые распоряжаются имуществом, все боятся что-то потерять». «А здесь, я думаю, что они скорее приобрели бы, чем потеряли. Поработаем над этим, надо этот реализовывать закон 2011 года, о котором вы сказали», - добавил президент.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Президент России встретился с губернатором Псковской области
14 августа 2017
Президент России встретился с губернатором Псковской области
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета
14 августа 2017
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета 7
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
12 августа 2017
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
07 августа 2017
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак 4
Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба
07 августа 2017
Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба 8
У главы Пскова за 3 дня трижды взломали аккаунты в Instagram
04 августа 2017
У главы Пскова за 3 дня трижды взломали аккаунты в Instagram 4
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
01 августа 2017
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России»
31 июля 2017
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России» 5

Идет загрузка...