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Общество

Андрей Турчак проконтролировал реализацию в Пскове программы «Городская среда»

Сегодня, 15 августа, губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил ряд объектов в Пскове, которые реконструируются по программе «Городская среда».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в ходе объезда губернатор побывал на улице Гражданской, где через 2 недели должен завершиться ремонт тротуаров, на перекрёстке улиц Некрасова и Воровского, на улице Мирной.

На последнем объекте, у дома 3а по улице Мирной, глава региона ознакомился с ходом благоустройства двора и выслушал пожелания актива жильцов обустроить бордюры вдоль новых пешеходных дорожек. Андрей Турчак попросил подрядчика прислушаться к этой просьбе. При этом жильцы разошлись во мнениях, нужна ли им новая парковка и надо ли пилить во дворе деревья. Губернатор рекомендовал им встретиться всем вместе и решить этот вопрос коллегиально.

В ходе объезда сити-менеджер Пскова Игорь Калашников сообщил главе региона, что контракты на ремонт 60 дворов в Пскове по программе «Городская среда» уже заключены. В ответ губернатор заявил, что все работы должны быть выполнены качественно и без задержек — до октября.

Глава Пскова, куратор федеральной партийной программы «Комфортная городская среда», Иван Цецерский отметил в свою очередь, что за всеми работами ведётся ежедневный общественный контроль. «Вчера было большое совещание с депутатами и городской администрацией. Все задали вопросы по проблемным участкам», – доложил он.

Игорь Калашников добавил, что сейчас подрядчики начали работы на улицах Льва Толстого, затем они должны переместиться на улицу Гражданскую.

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