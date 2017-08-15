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Общество

Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа

28 августа с 18:30 до 21:30 в клубе «C-фитнес» в Пскове состоится День фитнеса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программу занятий включено:

18:30-19:00 – коррекция фигуры от Надежды Селиверстовой.

19:00-19:30 – урок «Тай-бо» от Владимира Денисьева.

19:30-20:00 - силовой мастер-класс от Александра Советникова.

20:00-20:30 – занятие пилатесом от Татьяны Пучкиной.

20:30-21:00 - стретчинг с Викторией Шляевой.

 «В подарок участники получат 30 квартальных карт «Все включено» и 2 недели «заморозки». Кроме того, также предусмотрена скидка на абонемент в 27% - его можно будет приобрести всего за 5836 рублей», - добавили организаторы.

Участие в программе бесплатное и предусматривает только 30 мест. Записаться можно по телефону 55-77-75.

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