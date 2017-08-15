«Под знаком Великих Лук» собираются провести осень псковские археологи

13:31, 15 августа 2017, ПАИ

«Осень, скорее всего, пройдёт у нас под знаком Великих Лук», - сообщила директор регионального Археологического центра Марина Кулакова на пресс-конференции 15 августа. Она пояснила, что там планируется восстановление Воскресенского собора в крепости, но сначала нужно изучить, каким он был, что сделать без археологов невозможно, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Марина Кулакова рассказала, что в Пскове предстоят работы по реставрации Варламовской башни, приспособление ее для показа, планируется реставрация части крепостной стены от Высокой башни до Варлаамовской. «В этом мы также будем участвовать», - подчеркнула она.

Кроме того, археологи будут задействованы при реконструкции улицы Свердлова. Работы на этом участке будут вестись в текущем и в 2018 годах.

Марина Кулакова добавила, что сегодняшняя пресс-конференция и выставка находок – это не итог работ текущего сезона, а предварительные результаты. «Сезон в разгаре и планы на лето-осень еще есть. Возможно, поработать придется еще и зимой», - сказала она.