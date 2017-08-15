0
14:29
Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
13:44
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
12:59
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
12:47
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
12:25
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году
10:53
Четыре места остались для желающих осмотреть новостройки Пскова вместе с экспертами
10:12
Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям
Еще новости
Общество

Концертная программа «Под флагом Отечества» состоится в Пскове 22 августа

22 августа в 18:00 в Пскове на стадионе «Машиностроитель» пройдет тематическая концертная программа «Под флагом Отечества». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, начало праздника ознаменуется торжественным вносом полотнища цветовой гаммы Флага России и музыкальным прологом в исполнении сводного духового оркестра Псковского гарнизона.

В официальной части программы состоится вручение паспортов граждан России юным псковичам. Свое творчество представят молодые и уже именитые исполнители. В программе примут участие ансамбли «Театр танца «Русские узоры», 76-й ДШД «Голубые молнии», заслуженные артисты России Марина Курчавова, Александр Либ и другие.

Кроме того, отдельную 40-минутную часть концерта представит ансамбль «Псковский десант» 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова III-й степени ДШП имени святого князя Александра Невского.

«По традиции псковские десантники выступят с показательным комплексом рукопашного боя, а в небе над стадионом «Машиностроитель» свое мастерство продемонстрируют псковские дельтапланеристы и спортсмены-парашютисты», - отметили в пресс-службе.

Вход на мероприятие свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
15 августа 2017
Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
15 августа 2017
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
15 августа 2017
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
15 августа 2017
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году
15 августа 2017
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году
Четыре места остались для желающих осмотреть новостройки Пскова вместе с экспертами
15 августа 2017
Четыре места остались для желающих осмотреть новостройки Пскова вместе с экспертами
Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям
15 августа 2017
Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям
День археолога отмечается 15 августа
15 августа 2017
День археолога отмечается 15 августа

Идет загрузка...