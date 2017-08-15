Концертная программа «Под флагом Отечества» состоится в Пскове 22 августа

14:09, 15 августа 2017, ПАИ

22 августа в 18:00 в Пскове на стадионе «Машиностроитель» пройдет тематическая концертная программа «Под флагом Отечества». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, начало праздника ознаменуется торжественным вносом полотнища цветовой гаммы Флага России и музыкальным прологом в исполнении сводного духового оркестра Псковского гарнизона.

В официальной части программы состоится вручение паспортов граждан России юным псковичам. Свое творчество представят молодые и уже именитые исполнители. В программе примут участие ансамбли «Театр танца «Русские узоры», 76-й ДШД «Голубые молнии», заслуженные артисты России Марина Курчавова, Александр Либ и другие.

Кроме того, отдельную 40-минутную часть концерта представит ансамбль «Псковский десант» 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова III-й степени ДШП имени святого князя Александра Невского.

«По традиции псковские десантники выступят с показательным комплексом рукопашного боя, а в небе над стадионом «Машиностроитель» свое мастерство продемонстрируют псковские дельтапланеристы и спортсмены-парашютисты», - отметили в пресс-службе.

Вход на мероприятие свободный.